Jurgen Klopp: “Estamos muy tranquilos con Darwin Núñez”

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se refirió al delantero Darwin Núñez tras fallar opciones de gol en el encuentro frente a Aston Villa

El delantero uruguayo Darwin Núñez recibió críticas por las opciones que erró durante el partido ante Aston Villa pero el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, lo defendió.

“Es un ser humano y no es tan fácil como cerrar los ojos, pegarle a la pelota y que entre. Los delanteros tienen eso de vez en cuando, yo no estoy desde ayer en este negocio y tuve algunos delanteros alrededor, y sé que el hecho de que marque goles en el comienzo no es importante. Hay otras cosas que son mucho más importantes y no puedes quedarte mirando atrás a las oportunidades que perdiste, sino que solo tienes que mantener la calma”, dijo Klopp.

“Estamos muy tranquilos con él. Lo que realmente amé y fue tan especial en el tercer gol, es que creo que casi todos aquí, si alguna vez están en una situación así, después de fallar en el último toque y no poder convertir un gol, todos habríamos rematado el balón e intentado forzarlo. Darwin le pasó el balón a Stefan para que podamos marcar el tercer gol, eso lo hace realmente especial”, sostuvo.

“El ritmo de trabajo que impone, los espacios que genera, la profundidad que crea para nosotros. Prácticamente es imparable en el momento en que mantenemos el balón y lo pasamos en el momento adecuado, no hay un defensor que realmente pueda alcanzarlo en cuanto a velocidad. Jugó un partido excepcional esta noche y ganamos 3-1 y eso es todo lo que cuenta”, comentó.

Redactado por: Miguel Casana