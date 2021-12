Jürgen Klopp: “No se puede jugar así”

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, expresó su molestia por la actualidad que se vive en la Liga Inglesa debido a los contagios COVID

Los casos de coronavirus en varios clubes de la Premier League ha puesto en alerta a todos el fútbol europeo. En lo que va de diciembre han aparecido 54 nuevos casos de coronavirus en los planteles de la Premier, incluyendo tanto a jugadores como a miembros de los cuerpos técnicos. Ante esto, Jürgen Klopp brindó apreciaciones sobre la situación.

El entrenador alemán pidió más transparencia a las autoridades: “Cuando jugamos contra Tottenham el domingo, no tenemos idea de quién puede jugar o no. Todos estamos en la misma situación que el resto de los seres humanos, no sé por qué deberíamos ocultarlo. Sería útil un poco más de transparencia“.

El exitoso estratega pidió que sean “más abiertos” con respecto a este tema: “Que se diga, así todo el mundo entenderá porque no se puede jugar. Me gustaría que fuese así. No entiendo por qué no somos más abiertos. Hay mucha gente contagiándose ahora mismo, es lo que hay. Si me contagiara, aunque esperemos que no, no tendría ningún tipo de problema en contar que lo tengo”.}

CON RESPECTO A TEMAS FUTBOLÍSTICO:

Por otra parte, la tarde de ayer Klopp mandó un mensaje de despedida al Kun Agüero: “Me sabe mal, porque no se fue al Barça a retirarse, sino para tener otra etapa emocionante en su carrera y ahora no ha podido ayudar por sus problemas. Tuvo una gran carrera y habrá un momento en el que él lo apreciará”.

También, informó sobre el posible regreso de Firmino al once titular: “Bobby entrenó con total normalidad así que diría que es una opción”.