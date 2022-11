Karim Benzema: “Quiero brillar y hacer cosas excepcionales en el mundial”

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, se refirió a su deseo de dar lo mejor de él en la Copa Mundial de Qatar 2022, afirmando que busca brillar con Francia

El actual Balón de Oro, Karim Benzema, no fue parte del plantel campeón de Francia en el 2018, pero aseguró que tiene muchas ganas de brillar en la Copa del Mundo 2022.

“Jugar un Mundial es excepcional. Todos sueñan con hacerlo. Pero no juego solo. No hay que decir que lo ganaré, porque no iré a Qatar solo. Quiero brillar y hacer cosas excepcionales. Quiero empezar a jugar”, dijo Benzema en diálogo con Zack.