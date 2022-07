Kevin Ortega dirigirá un partido de Copa Sudamericana

El árbitro nacional Kevin Ortega fue designado para dirigir el choque de vuelta por los octavos de final entre Santos y Táchira que se jugará este miércoles en territorio brasileño.

Un encuentro en el que espera sacar ventaja, será el que este jueves esté cumpliendo el elenco de Independiente del Valle. En condición de dueño de casa ante Lanús de Argentina por la ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. Para el que ya han sido designados los jueces que estarán al mando del mismo.

El juez peruano tendrá como árbitros asistentes a sus compatriotas Michael Orué y Jesús Sánchez, mientras que Augusto Menéndez será el cuarto árbitro.

El VAR también estará a cargo de un peruano: Víctor Hugo Carrillo, quien tendrá como asistente a Johny Bossio, mientras que Fredy Arellanos fue designado como asesor de los árbitros.

Es así como la Comisión de Jueces de la CONMEBOL designó a jueces peruanos al mando de Kevin Ortega para la dirección de este duelo que se cumplirá en el estadio Olímpico Atahualpa.

Este choque de vuelta está pactado para el próximo miércoles 06 de julio, a las 7:30 pm (hora peruana), en Brasil. En la ida los venezolanos vencieron 1-1 en Venezuela.

ARBITRO CENTRAL: Kevin Ortega (PER)

ASISTENTE 1: Michael Orue (PER)

ASISTENTE 2: Jesus Sanchez (PER)

CUARTO ARBITRO: Michael Espinoza (PER)

VAR: Julio Bascuñán (CHI)

AVAR: Rodrigo Carvajal (CHI)