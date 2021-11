Klopp: “Arnold ha estado estupendo y con el pie derecho es genial”

Jürgen Klopp se mostró muy satisfecho con el partido realizado por su equipo. Por ello, el alemán celebró que el Liverpool ya está clasificado con pleno de triunfos y pretende dejar atrás cualquier tipo de polémica con Simeone.

Cuatro triunfos de cuatro…

Vamos muy bien en el grupo, eso es verdad, y no lo esperaba cuando vimos el sorteo. Hemos hecho un buen trabajo, pero sabemos que quedan dos partidos e iremos a ganarlos.

¿Cómo vio la roja de Felipe?

Para mí era amarilla al principio, pero después vi que le pisa, así que es roja por dónde le contacta. Once contra diez tratamos de controlar el partido. Y once contra once jugamos muy bien e hicimos dos goles. La pena es la lesión de Firmino. Arnold ha estado estupendo y con el pie derecho es genial.

¿Le gustó el inicio del partido?

El Atlético empezó atacando de una forma más ofensiva, pero no les dejamos hacer. Marcamos dos buenos goles y jugamos un gran fútbol, pudimos marcar más, de hecho, lo hicimos, pero no fue legal. Tuvimos bastantes ocasiones en el segundo tiempo, pero hicimos dos goles y hemos ganado.

¿Por qué quitó a Mané?

Todos en el estadio estaban temiendo su expulsión. Estaba jugando muy bien y no quería sacarlo, pero por si acaso. Si por ejemplo hay un choque de cabezas… El rival quería igualar eso y no me gustó.

¿Hubo saludo con Simeone?

No hay ningún problema. A Diego no le gustan esas cosas, a mí tampoco me gusta dar la mano a todo el mundo. Esta vez no fui a saludarle, pero no cambia mi respeto por él.