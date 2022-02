Klopp: “Los muchachos que entraron tuvieron un impacto adecuado”

Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool FC, habló tras ganar 2-0 al FC Internazionale Milano por Champions League

Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool FC, habló tras ganar 2-0 al FC Internazionale Milano por Champions League. El estratega alemán señaló que los jugadores que ingresaron de cambio en el segundo tiempo tuvieron un excelente rendimiento como Roberto Firmino y Luis Díaz.

Sobre el impacto de las sustituciones del Liverpool: “Los muchachos que entraron tuvieron un impacto adecuado, los tres fueron muy, muy buenos. Bobby anotó y desde allí controlamos el juego y anotamos un segundo muy bueno, nuevamente después de una jugada a balón parado. Es el medio tiempo, no más pero tampoco menos”.

Sobre la lesión de Diogo Jota: “No, no lo sé. Un tobillo torcido, está hinchado, eso obviamente no es una buena señal, pero tenemos que ver. Lo comprobaremos lo antes posible mañana, pero necesitamos más evaluación”.

Aseguro que la actuación de sus defensas fue bastante sobresaliente en el campo: “Absolutamente, absolutamente. Defendimos muy bien, la forma en que tienes que defender, nos gusta ganar el balón temprano, pero si eso no es posible. Y contra ellos realmente no es posible porque hacen que el campo sea muy grande, los tres centrales, pasan. muchos pases hacia atrás para ellos y luego desde allí van en diagonal a Dumfries o Perisic. Eso lo hace realmente complicado, por lo que debes defender con pasión; la organización también ayuda, pero con pasión, y pensé que defensivamente fue una actuación muy sólida, pero sería una tontería si no defendiéramos bien porque significa mucho para nosotros esta competencia y estos juegos, así que invertimos mucho y es bien”.

Sobre el juego del Inter de Milán en el partido: “Lo que vi esta noche, el sistema tenía claro lo que juegan. Es un equipo muy físico, un equipo con mucha experiencia y pensé que la mayoría de las veces que tenían ocasiones era después de que perdíamos el balón en las áreas equivocadas, pero eso puede pasar porque son muy buenos en los desafíos, juegan desde allí, balones realmente inteligentes, con lo que realmente luchamos, y sabíamos antes del juego que sucedería, tienen esta última línea profunda, pasan el balón hacia atrás y desde allí juegan los balones diagonales a Dumfries o Perisic, por lo que es difícil de defender”.