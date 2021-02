Koeman: “Con Messi cambió todo”

Ronald Koeman destacó la importancia del equipo, celebró el gol de Trincao y justificó su decisión de apostar por De Jong

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, habló para los medios después del partido. Por ello, el holandés destacó la mentalidad que exhibió su equipo ante el Real Betis para remontar una vez más.

¿Qué apuntaba en su libreta en la primera parte?

Apuntaba para hacer cambios durante el partido. Había jugadores con muchos minutos y la lesión de Araújo nos ha complicado todavía más. Hay que destacar la mentalidad del equipo, que ha sido capaz de levantarse. Hemos demostrado otra vez un carácter importante. En la primera parte nos faltó algo. Nos faltaba chispa, pero hemos mejorado.

¿Por qué ha optado por De Jong como central?

Me gusta más tener un jugador que sea derecho para jugar por ese perfil como central. Dest tuvo molestias en el entrenamiento de ayer y hemos optado por Frenkie. Suele jugar menos ahí, pero luego ha terminado en la segunda parte como centrocampista.

¿La Copa es el primer objetivo?

Es el camino más corto para ganar algo.

¿Feliz por Trincao?

Me alegro muchísimo por él porque desde principio de temporada está trabajando. Tiene que aprender pero esos goles dan ánimo y dan moral a Francisco. Me encanta porque me gusta como jugador y este gol para él es un paso más adelante

¿Qué les dio Messi?

Con Pedri y Leo había calidad entre líneas para crear oportunidades de marcar. Y Leo lo hizo.