Koeman espera a Lionel Messi

Dependiendo de mañana en la final de Supercopa, podría arriesgarlo unos minutos.

Como se sabe, el astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, no pudo estar en el choque por la semifinal de la Supercopa de España ante la Real Sociedad debido a molestias y su participación en la final del domingo ante Athletic Bilbao sigue en la incertidumbre y hasta hoy no se tomaría una decisión. Ayer no entrenó con el resto del equipo.

Al ser preguntado por Messi tras la victoria en la semifinal, el técnico Ronald Koeman aseguró que “tenemos que esperar”. Toda la plantilla viajará hoy a Sevilla, pero será en el entrenamiento programado para la tarde en La Cartuja, donde Koeman dará la lista de los 20 convocados para este choque. El técnico reservaría una plaza para Messi en caso lleguen a estar con el marcador adverso, puesto que para Koeman es muy importante porque se trata de su primer título con el buzo blaugrana.

Por otro lado, debido a las restricciones de movilización impuestas en Cataluña, las elecciones que iban a realizarse el 24 de enero se pospusieron al 7 de marzo, por quienes no podrían votar. Y esto es trascendental para la permanencia de Messi quien desde el 1 de enero era libre de negociar con cualquier club.