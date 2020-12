Koeman sobre Messi: “Perdemos a un gran jugador”

Durante su rueda de prensa, Ronald Koeman agradeció las palabras de Leo hacia su persona y reiteró que “siempre he estado tranquilo”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aprovechó la rueda de prensa previa al Barça-Eibar para hablar de la ausencia de Leo Messi. Después del comunicado del club sobre un tratamiento en el tobillo derecho.

“Primero, Leo estaba con molestias en su tobillo y por eso no ha podido entrenar ni estar en condiciones para el partido de mañana. Por eso ha tenido dos días más de vacaciones. Los médicos recomendaron descanso, regresa después del Eibar, nos dijeron que una semana sin entrenar seguramente va a propiciar que esté bien para entrenarse ya después del partido”, expresó.

Sobre la entrevista de Leo, Koeman reconoció que “no la vi en directo, pero claro que ha salido en la prensa y he visto cosas, me parece perfecto saber sus opiniones”. Que haya ‘pospuesto’ la decisión sobre su futuro, no cambia mucho las cosas porque “en su caso siempre he estado tranquilo y no lo voy a estar ahora más. No puedo influir, solo sacar el mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar”.

Sobre la ausencia de Leo, el entrenador del FC Barcelona indicó que “es importante por su calidad, efectividad y juego en ataque, perdemos a un gran jugador, pero él es parte de un sistema, no es por él, y tenemos jugadores que puedan jugar en su posición, hacer lo mismo y ojalá tengan su efectividad”.

Por último, Ronald Koeman contestó al elogio de Messi. “Claro que agradezco lo que dijo, es un jugador muy importante en este club, en el mundo del fútbol y a cualquier persona le gusta que digan cosas buenas. Yo sigo siendo el mismo, es un año de transición y Leo todavía es una pieza clave en este equipo”, concluyó.