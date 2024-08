Kylian Mbappé: “Es un gran momento para mí”

Mbappé mostró su felicidad tras coronarse campeón de la Supercopa de Europa

Kylian Mbappé tuvo un debut soñado con el Real Madrid en la final de la Supercopa de Europa. Ante la Atalanta, el francés convirtió su primer tanto como uno de los nuevos ‘galacticos’ y consiguió su primer título en su nuevo equipo. La alegría no es sólo de los aficionados merengues que esperaron por años a la ‘tortuga’, sino del propio jugador.

Al termino del partido, Kylian Mbappé brindo declaraciones sobre este nuevo inicio. “Ha sido una gran noche. Esperaba este momento desde hace mucho tiempo, jugar con esta camiseta, con este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí”, sentenció el ex París Saint Germain.

Además, elogió a sus compañeros y aseguró que continuará trabajando para mejorar. “Aquí tenemos a los mejores en todas las posiciones. Estoy muy feliz con la plantilla que tenemos. Vamos a mejorar, yo el primero. Es un paso positivo lo de hoy”, comentó Mbappé.

Otro jugador que salió a dar declaraciones fue el arquero belga Thibaut Courtois quien se refirió a las expectativas del club blanco para la temporada 2024/25. “Al final en el Real Madrid hay que ganar el máximo numero de trofeos posibles y somos favoritos de cada competición. No sé si es posible ganar los siete títulos, son muchos partidos, luego la Copa coincide con la Champions, hay partidos de selección para muchos compañeros y no sabemos hasta donde llegaremos. Si podemos ganar los siete ojalá”, agregó el ex portero del Chelsea.

También puedes leer:

El presente del Real Madrid

El próximo partido de los ‘merengues’ será ante el Mallorca en el Estadio de Son Moix el siguiente domingo 18. Este encuentro será el debut liguero de Kylian Mbappé con los ‘blancos’, quienes están encargados de defender su título de liga. Otro jugador que podrá hacer su debut en La Liga será el delantero brasileño Endrick.