Kylian Mbappé: “Lo que se ha dicho no es cierto”

El delantero del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, habló tras el clásico ante Marsella y negó los rumores de su posible salida del equipo parisino

Kylian Mbappé fue noticia hace algunos días, luego de que se hablara que no estaría cómodo en el PSG, pidiendo su salida en enero de 2023. Sin embargo, tras la victoria en el “Clásico” ante Olympique de Marsella, el delantero dejó muy clara su postura y mandó un recado a la directiva de la escuadra parisina.

“Estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero, es completamente falso, no estoy molesto con el club. Eso no es verdad. Lo que se ha dicho no es cierto”, señaló el delantero francés para desmentir todos los rumores.

Mbappé también comentó que no sabe de dónde salieron los rumores. “La información fue publicada el día del partido (el PSG-Benfica de Champions) y no la entendí, estaba tan impactado como todos. La gente puede pensar que estoy involucrado, no estoy involucrado en absoluto”, declaró “Donatello”.

Sin embargo, aseguran que desde el entorno del futbolista se filtró su deseo de dejar la escuadra parisina pese a que en mayo rechazó al Real Madrid y firmó un contrato hasta 2024, con opción a otra temporada. “Estaba durmiendo la siesta, mi entorno estaba en el partido de mi hermano pequeño (Ethan, con el PSG en la Liga Juvenil). Nos quedamos estupefactos cuando nos enteramos”, finalizó el jugador.

Redactado por: Miguel Casana