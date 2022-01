L. López se despide de Boca: “Fueron tres años maravillosos”

Lisandro López, quien continuará su carrera en Tijuana, se despidió de Boca Juniors y le dejó un emotivo mensaje a toda la hinchada bostera.

“Querido pueblo Xeneize, ¡hoy me toca decir adiós! Fueron tres años maravillosos, intensos, ¡vividos con la pasión que ustedes exigen! Dí todo, me voy pleno. Ganamos cuatro títulos que me hicieron inmensamente feliz”, escribió ‘Licha’ López en su cuenta oficial de Instagram.

“Pero lo más importante es haberme puesto esta camiseta y haberla defendido con honor y sacrificio. Ser parte de su historia es algo grandioso. Me llevo los mejores recuerdos, dejo hasta la última cuota de sudor que pude haber dejado por defender este escudo sagrado”, agregó.

“Gracias a cada persona que trabaja en el club, gracias a mis compañeros y nuevamente muchas gracias a todos los bosteros por el respeto, el cariño y por hacerme sentir lo que en ninguna parte del mundo sentí. No tengo dudas de que nos volveremos a ver, Los quiero mucho. Aguante Boca”, finalizó

Asimismo, Carlos Izquierdoz, su principal compañero de zaga, dejó unas palabras en su publicación: “Agradecerte a vos por todo, un profesional como pocos. Siempre tirando para adelante y dando lo mejor, sin importar desde dónde te tocara. Y en mi caso particular hablándote como amigo, qué tipazo que sos loco, te merecés lo mejor porque sos buena gente y sin dudas que se te va a extrañar pero lo importante es que seas feliz. ¡Fue un placer jugar a tu lado!”