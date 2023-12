La Alegría del Pueblo: recordando al gran Garrincha

El 28 de octubre de 2023, el mundo del fútbol celebró el 90° cumpleaños de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. El bicampeón mundial consumió sus energías dentro y fuera del campo, y por lo tanto, no tuvo la oportunidad de vivir para ver su venerable aniversario.

El recuerdo del más grande Mago del Regate vive en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Hoy, 1xBet recuerda al gran futbolista que demostró con su ejemplo que nada es imposible.

Superando las dificultades

Manuel Francisco dos Santos no debería haberse convertido en futbolista. Es más, ni siquiera podía aspirar al estilo de vida de la mayoría de las personas sanas. Desde su infancia, Mané sufrió de cojera severa, su pierna izquierda era seis centímetros más corta que la otra. Además, el niño padecía de estrabismo, deformidades en su columna vertebral y desplazamiento de los huesos pélvicos.

Los médicos consideraban que caminar y vivir sin la ayuda de una enfermera serían logros para el niño. Este conjunto de enfermedades podría haber sido una condena para una persona promedio, pero Garrincha simplemente no se rindió.

Desde su infancia, se interesó por el fútbol y se transformaba al entrar al campo. Convirtió sus deficiencias en ventajas y adquirió una técnica asombrosa. El pasatiempo favorito del niño era inventar nuevos trucos y derrotar a sus compañeros. También le encantaba atrapar aves de la familia en los cucaracheros, también conocidos como “garrinchas”. Una vez, su hermana le dijo: “Atrapas tantas aves que tú mismo te convertirás en garrincha”. Así fue como Mané obtuvo su famoso apodo.

Del equipo de la fábrica al Botafogo

En 1947, a los 14 años, Garrincha consiguió trabajo en una de las fábricas de su natal Pau Grande, donde comenzó a jugar para el equipo de la fábrica. Pronto llamó la atención del equipo amateur de la ciudad y fue invitado a unirse.

Durante los siguientes dos años, Mané combinó el trabajo en la compañía con sus juegos para Pau Grande y otros equipos de nivel básico. Gradualmente, el joven comenzó a captar el interés de los cazadores de talentos, y grandes clubes comenzaron a invitarle a sus filas.

Allí, rápidamente se encontró con la actitud prejuiciosa de los jefes del fútbol hacia sus discapacidades físicas. Garrincha fue rechazado por Flamingo, Fluminense, Vasco da Gama e incluso el humilde Sao Cristovao. Los clubes no querían complicarse con un muchacho cojo y enfermizo, a pesar de su técnica fenomenal.

Su boleto al fútbol de los grandes le fue dado por el Botafogo y personalmente por el defensor del club y de la selección brasileña, Nilton Santos. Durante la prueba, el joven Manuel dejó repetidamente en ridículo a su oponente, pasándole el balón entre las piernas en 3 ocasiones. Santos resultó no ser prejuicioso, y después del entrenamiento, fue a hablar con el entrenador Gentil Cardozo para hablar bien del talentoso joven de 20 años. “Si este chico termina en otro club, no podré dormir tranquilo”, expresó Nilton. “Si se queda con nosotros, entonces los defensores de los otros clubes no dormirán”.

“Garrincha estará en la alineación”

Los 500 Cruzeiros que el botafogo pagó por el traspaso de Garrincha del club de Pau Grande pueden considerarse fácilmente como uno de los mejores tratos de transferencia en la historia del fútbol. En términos del tipo de cambio actual, esto no es mucho más que el depósito mínimo de 1xBet, y los reclamos posteriores no fueron aceptados. Ahora, los tiempos han cambiado, y los jugadores de élite modernos pueden enriquecerse a los 18-19 años. Pero esa no era la realidad del fútbol en 1953.

En sus 12 años de estadía en el Botafogo, el extremo derecho anotó 85 goles y llevó al equipo a tres títulos estatales y dos títulos del torneo Rio- Sao Paulo. Cuando al club se le invitó a realizar una gira en el extranjero, la parte invitante tenía una sola condición: “Garrincha debe estar en la alineación”

Dura conversación con Feola y triunfo con la Seleção

Las cosas también iban bien para la selección nacional. El jugador debutó en la Seleção en 1955 y gradualmente se ganó su lugar en el equipo. Para los partidos clasificatorios decisivos para la Copa Mundial de 1958, Garrincha fue el jugador titular pero se perdió los primeros juegos del torneo principal por decisión del entrenador – al igual que el más joven Pelé. El entrenador Feola consideró a la pareja demasiado inmadura para el juego serio.

Aquí, Garrincha demostró su carácter por primera vez. Después del segundo partido, se acercó al mentor y dio un ultimátum. “O juego contra la URSS, o ya no jugaré en la selección nacional”.

Feola era un hombre sabio y no castigó al joven por su insolencia. Hasta el final del torneo, a la derecha del ataque de la Seleçao ya no estaba Joel, sino Garrincha.

Por cierto, en el mismo partido, Pelé, por quien Manuel había intercedido, debutó en el torneo. Los brasileños completaron triunfalmente la Copa del Mundo, eliminando a los anfitriones, los suecos, en la final con un marcador de 5-2. Al mismo tiempo, el mundo entero se enteró de la nueva formación de fútbol 4-2-4, donde Garrincha jugó a la derecha en el ataque.

En los siguientes 8 años, la selección brasileña no perdió un solo partido con Pelé y Garrincha en el campo. Además, en 1962, la Seleção ganó la Copa del Mundo con casi ninguna ayuda de Pelé, quien se lesionó en el segundo juego.

Garrincha lideró al equipo y se convirtió en uno de los máximos goleadores del torneo con 4 goles. Su popularidad y autoridad eran tan grandes que antes de la final contra Checoslovaquia, la FIFA canceló la tarjeta roja que se le había mostrado erróneamente al jugador en la semifinal.

Garrincha siempre traía a sus equipos un bono en forma de goles, asistencias y excelente técnica, con la que destruía a sus oponentes. Y Garrincha era tan rápido que se crearon leyendas sobre su velocidad. Se dice que una vez el entrenador de la selección nacional de la URSS, Konstantin Beskov, le preguntó a Vicente Feola cuánto tiempo le tomaba a Garrincha correr los 100 metros. "Sabe, señor Beskov", respondió el entrenador de los campeones del mundo, "creo que Garrincha no correrá 100 metros".

Infracción del régimen, deudas y salida del fútbol

Lamentablemente, Garrincha nunca dejó pasar la oportunidad de romper el régimen y siempre estaba listo para celebrar otra victoria con amigos y bailarinas de samba. La salud en deterioro gradual y las lesiones significaron que a la edad de 32 años, ya no era necesario para el Botafogo y se fue al Corinthians.

Sin embargo, en São Paulo y el equipo de la Copa del Mundo de 1966, Mané ya era una sombra de su antiguo yo. Durante los siguientes años, apareció en varios clubes, pero todo esto fue solo un intento de ganar dinero antes de dejar el fútbol.

Garrincha nunca supo cómo ahorrar y obtener contratos lucrativos. Tanto el Botafogo como otros clubes aprovecharon su credulidad y naivete.

En 1973, su partido de despedida tuvo lugar en el Maracanã, en el que jugaron las selecciones nacionales de Brasil y del mundo. Los ingresos del juego ayudaron a Garrincha a pagar sus deudas acumuladas, pero los fondos no fueron suficientes por mucho tiempo.

Desafortunadamente, el gran jugador y verdadero luchador en el campo nunca pudo reorganizarse fuera del campo. Después de que terminó su carrera, continuó abusando del alcohol y murió el 20 de enero de 1983, de cirrosis hepática.

Garrincha vivió una vida colorida y entró en la historia del fútbol de Brasil con el honorable apodo de Alegría del Pueblo. Mané fue clasificado en el 12º lugar en la encuesta de la FIFA para el mejor futbolista del siglo XX. Nada mal para un chico de Pau Grande, a quien el destino no le había dado ninguna oportunidad desde su nacimiento.