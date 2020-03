La angustia de no ganar

No hay preocupación ni ansiedad, dice el técnico

En Sporting Cristal no hay preocupación ni ansiedad por obtener un triunfo. Así lo reveló el entrenador Roberto Mosquera quien además destacó la suerte que tienen los juveniles de apoyarse en los futbolistas de mayor experiencia.

“Hay jugadores de mucho recorrido en Sporting Cristal y los más jóvenes están amparados en los que tienen más edad, que son los que les dicen cuáles son los momentos del fútbol. Es complicado ser juvenil y no ver la firmeza de Jorge Cazulo ni la personalidad de Omar Merlo. No he sentido nada de angustia, que cada uno se sienta como se tenga que sentir”, aseveró.

También, comentó sobre su regreso al banquillo celeste en el Gallardo. “Salí de Cristal en septiembre del 2013 estando un año y 8 meses sin perder de local, entre San Martín y el Estadio Nacional. Al recordar eso comienzo con una exigencia, esperamos estar a la altura de eso”, expresó.