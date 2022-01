La autocrítica de Higuaín: “Hemos hecho un papel muy malo”

Gonzalo Higuaín, ex Real Madrid afronta su tercera campaña en el Inter Miami y apunta a entrar en el playoff para posteriormente competir por ganar la MLS.

Gonzalo Higuaín disouta su tercera campaña en la MSL, competición en la que llegó en septiembre de 2020 para enrolarse en las filas del Inter Miami, equipo propiedad del también ex madridista David Beckham.

“El año pasado hemos hecho un papel muy malo no entrando a playoff. Después del esfuerzo que hizo la dirigencia, como mínimo tendríamos que haber competido por entrar”, manifestó Higuaín en rueda de prensa.

Un 2021 difícil

Sin duda alguna, el 2021 fue un año muy complicado para el ‘Pipita’ en lo personal. El pasado mes de abril, su madre y la del también futbolista del Inter Miami, Federico Higuaín, falleció tras luchar por cuatro años contra un cáncer maligno. “Este año es un año nuevo, para mi distinto al anterior, donde yo tuve problemas con lo de mi madre. Fue un año muy particular, me costó mucho enfocarme al 100%. Lamentablemente esto pasó en abril, a inicios de temporada y después me costó mucho enfocarme al 100%, creo que es algo normal”, dijo.

“Si el año pasado no estando al 100% pude hacer 12 goles y diez asistencias, este año creo que con la cabeza enfocada puedo mejorar los números y ayudar al equipo a clasificarse para playoff”, finalizó.