La broma de Iker Casillas a Xavi tras firmar por el Barça

Iker Casillas inauguró el MARCA Sport Weekend de Sevilla con una charla junto al director Juan Ignacio Gallardo en la que habló de la Selección, del Real Madrid y Xavi

El MARCA Sport Weekend se inauguró por todo lo alto en la Universidad de Sevilla con una comparecencia del campeón del mundo, Iker Casillas, en charla con el director de MARCA.

Selección: “Sería injusto comparar a esta Selección de Luis Enrique con la nuestra. Ahora lo que necesita este equipo es tener rodaje. Tenemos un camino bastante bueno por hacer y la ilusión de que pueda hacer algo grande. Aún queda un año para el Mundial. Hay que darle tiempo. Está la ilusión de que estemos en el próximo Mundial. Es una Selección con muchos cambios. A veces te sorprenden los jóvenes”.

Qatar 2022: “Falta mucho aún. Para que un Mundial te salga bien se tienen que dar bien algunas cosas. Primero, que los jugadores lleguen en buena forma, y luego, que haya mucha suerte, que una que vaya al palo entre dentro… Además, ésta será un Mundial distinto, en invierno”.

¿Ser entrenador? “No quiero ser entrenador,. Puedo parecer un tipo muy suave y manso, pero cuando me meto en el campo, puedo llegar a ser algo agresivo. Para ser entrenador, debes tener cierto carácter y había compañeros que sí lo tenían muy claro. Me quiero sacar el titulo de entrenador pero no es algo que me guste para el día de mañana”.

Xavi: “Claro que visualizo lo que él tiene por delante. Xavi es el ejemplo más claro de alguien que quería ser entrenador. No me sorprende que sea ahora entrenador del Barcelona. Ya se le veía en los viajes de nuestra Selección”.

Su tu día a día ahora “Desde enero de este año formo parte de la Fundación Real Madrid. He estado desarrollando muchos proyectos. Nos cuesta, intentamos ayudar en todo tipo de actos, de fundaciones, proyectos.. La gente se piensa que la Fundación está para dar regalos en Navidad y es todo lo contrario, tenemos proyectos todos los días”.

Favorito para la Champions: “Creo que este Madrid puede ganarla. Hay cuatro o cinco favoritos, veo yo. Sí creo que el Bayern juega de forma arrolladora, dentro y fuera. El Madrid ha sabido meter gente joven”.

La parada de Robben. “Intenté olvidarme del ambiente en esos momentos. En aquellos segundos, para mí se paró el tiempo. y me dio tiempo a analizar, Robben no hizo lo que tenía que hacer. Si me regateaba, estoy vendido. Luego, en el descuento, fueron tres minutos muy largos, pero sólo había que controlar el partido ya. Se me pone la piel de gallina al recordarlo”.

Ver la final. “Sí la he visto repetida, pero no quiero que las imágenes de tele sustituyan a los que yo viví en ese momento”.

Liga. “Cuanto más competitiva sea la Liga, va a ser mejor. Que haya seis o siete equipos compitiendo será bueno. Estoy contento porque mi equipo, el Madrid. Lo importante es que cada fin de semana hay un partidazo y eso es bueno. Las distancias se han recortado. Me gusta que la Real Sociedad esté ahí arriba”.

Champions: “Me gusta que cada año haya un ganador,. eso la hace más poderosa, y más fuerte. El nivel de otras Ligas ha subido, y por eso quizá sufren los equipos españoles. No sólo nosotros somos buenos. Lo que hemos vivido en el pasado era algo irreal. Lo normal no es que ganemos tantos años”.

SuperLiga: “Se van a tener que sentar en una mesa para ver por qué camino va ir el mundo del fútbol. Hay que sentarse y pasar mucho tiempo juntos para que el fútbol sea algo apetecible y que divierta a todo el mundo. Hay que poner un calendario único en el que todo el mundo se sienta a gusto”.