¡LA BRONCA DE GUILLERMO!

Guillermo Enrique no salió contento con su actuación.

No todos terminaron completamente satisfechos. Guillermo Enrique, habitual figura en el once ‘Íntimo’, se mostró autocrítico con su actuación y hasta confesó sentirse frustrado por no haber estado tan preciso como en otras ocasiones. Aun así, dejó claro que la alegría por el equipo está por encima de lo individual.

“Estoy contento, feliz por mis compañeros, por el equipo, el grupo. La verdad que estoy muy conforme. Yo me voy un poco enojado y frustrado por el partido que hice, y eso no tiene nada que ver con la lesión, porque estoy bien para seguir jugando. No demostré realmente lo que puedo llegar a dar. Se vio en el partido. Estuve muy impreciso, muy errático en muchas cosas. Me voy con mucha bronca a mi casa en lo personal”, declaró.

Lee también:

Solidaridad y actitud es lo que nos caracteriza, señala.

Fernando Gaibor, volante de Alianza Lima, destacó la solidaridad, la actitud y la humildad que viene mostrando el equipo esta temporada. El ecuatoriano también elogió a sus compañeros Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

«Describir el momento del equipo creo que hay dos palabras que he venido recalcando, solidaridad y mucha actitud. Creo que también la humildad que ha tenido el equipo, a quien le toque estar dentro de la cancha y al que está afuera trata de dar más del 100 por ciento y eso hace que el equipo saque lo mejor de sí. Podemos estar con el resultado en contra o ir ganando y el equipo no deja de luchar y de buscar el triunfo y lo conseguimos», señaló.