La cuarentena de Jurgen Klopp

Entrenador del Liverpool asegura que no ha cambiado su vida

El entrenador del Liverpool de Inglaterra, Jurgen Klopp, comentó que a pesar de echar de menos al fútbol y a sus jugadores, su rutina no se ha modificado en este confinamiento.

“Mi vida no ha cambiado mucho sinceramente. Normalmente no puedo salir mucho. Iría a Melwood, ciudad deportiva del Liverpool, durante ocho o diez horas al día y sería como estar en casa para mí”, manifestó el técnico alemán.

Sin embargo, ello no quiere decir que no desee que el fútbol vuelva lo más pronto posible y volver a los entrenamientos. “No vamos a restaurantes ni cosas así, así que no ha cambiado mucho. No echo de menos esa parte, pero sí a los chicos, el fútbol y el tener una vida normal”, dijo el campeón de Europa en 2019.

Además, dijo que ellos no pueden forzar entrenamientos grupales. “No sé si cuándo será posible será posible que volvamos a entrenar, si en grupos de dos, cinco o seis personas. Habrá que esperar a que lo diga el Gobierno, pues no podemos forzarlo. Habrá que entrenar si de alguna manera el fútbol puede ayudar a levantar el ánimo de la gente, pero no sabemos cuándo”, finalizó.