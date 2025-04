¡LA DIFERENCIA CON TALLERES!

La abismal diferencia de valor entre Alianza y Talleres.

Hay un dato que le juega en contra a Alianza Lima pues pese a que tiene grandes jugadores con un futuro prometedor y de las hazañas que han logrado en esta temporada, su valor de mercado está por debajo de lo que uno se podría imaginar y contrasta con la del elenco argentino.

Según el prestigioso portal especializado en el mercado de fichajes, Transfermarkt, el valor del plantel de Alianza Lima es de 13,25 millones de euros. La escuadra blanquiazul tiene como sus jugadores más valorados a Erick Noriega y Guillermo Enrique ambos cotizados en 1,4 millones de euros.

De igual forma, siguiéndolos de cerca están Miguel Trauco y Renzo Garcés, ambos con un valor de un millón de euros. Por su parte, ‘La T’ tiene un plantel con un valor que supera el triple que el del elenco de La Victoria. Según el portal, el plantel de Talleres está cotizado en 47,45 millones de euros.

Presidente cordobés señala que tienen 7 lesionados.

Ambas escuadras llegan con la necesidad de conseguir la victoria para poder seguir con posibilidades de pasar a la siguiente ronda de la Libertadores. No obstante, la realidad de ‘La T’ no es la ideal, pues solo han logrado ganar un partido de los últimos diez que han disputado. Es por ello que, el presidente del club, Andrés Fassi, habló con el Diario Olé y dejó sorprendentes palabras.

«Tomaremos las medidas necesarias para mejorar. Claro que sé que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo. Tenemos siete jugadores lesionados. No nos sale nada, muchísimos partidos no eran para perder. Soy responsable de todo. No me resigno, no me escondo y lucharemos hasta el final en el torneo de Liga y en Copa Libertadores», declaró para el Diario Olé.