La espera desespera

Valera de Llacuabamba lamentó la ‘para’ del torneo, pues había un deseo de cambiar en cuanto a resultados

El delantero de Deportivo Llacuabamba, Álex Valera, habló con Todo Sport sobre sus

apreciaciones de esta cuarentena. “Empezamos mal y queríamos cambiar todo pero

lamentablemente por este virus dejamos de trabajar y nos queda esperar a que todo reanude”, aseguró Valera.

La paralización afecta porque era su primer año en la máxima categoría, aunque campeonó con Pirata FC la Copa Perú 2018, no pudo jugar la Liga 1. “Es la primera vez que juego este torneo, pero no estoy haciéndolo mal. Hay una opción que se puede jugar en Lima y ojalá se dé, sería bonito que se pueda jugar, que el fútbol no deje de mostrarse y solo queda esperar que dice la Federación y los jefes”, afirmó el jugador del cuadro minero.

Por otro lado, aclaró que no se había conversado con los jugadores el tema del posible retiro y comentó cómo la pasa en esta cuarentena. “Es difícil ya que es algo nuevo para nosotros, el estar encerrados y lejos de los que nos gusta hacer que es el fútbol. Estamos entrenando todo el equipo en nuestras casas y esperamos más adelante poder volver a jugar”, finalizó.