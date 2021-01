La espera desespera

Ante falta de refuerzos, hinchas explotaron en redes contra el Fondo Blanquiazul.

“Ya iniciamos enero y no se tiene ninguna noticia de jugadores ni entrenador”. Este fue el clamor popular que tuvieron los hinchas de Alianza en redes sociales, pues mas allá de algún jugador ofreciéndose a jugar o rumores, no se tienen noticias oficiales respecto al equipo que afrontará la Liga 2 este año. Mientras otros clubes anuncian con bombos y platillos sus flamantes jugadores, en La Victoria aún no se tiene ni entrenador y con los jugadores que continúan no se puede armar ni un once profesional.

Ante esta situación los aficionados culpan al Fondo Blanquiazul, y algo de razón tienen, pues en la directiva aliancista aún se sueña con la posibilidad de mantenerse en primera gracias al TAS, y tienen en incertidumbre a los jugadores contactados y los que aún tienen contrato. Mientras, pasan los días y el universo de futbolistas se reduce más.