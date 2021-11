La increíble eliminación del Seattle Sounders de Raúl Ruidiaz

Los ‘Rave Green’ quedaron al margen de la competición estadounidense de una forma insólita. Raúl Ruidiaz no podrá disputar el título de la MLS.

Para jalarse los pelos. Los cuartos de final de la MLS dejaron una gran sorpresa en el Seattle Sounders vs Real Salt Lake. Allí, el equipo de Raúl Ruidiaz Misitch se jugaba el pase a semifinales para disputar el campeonato local, pero quedaron fuera por un increíble desenlace: ¡Perdieron contra un rival que no pateó al arco en 120′!

Triste, pero cierto. ‘SS’ registró 21 remates (3 a puerta) y 0 goles entre tiempo regular y las prórrogas. Mientras que el equipo de Salt Lake City no se acercó a la línea de meta que defendía Stefan Frei en dos horas de juego. Aún así, los visitantes lograron superar al equipo del delantero peruano en la tanda de penales con el 100% de la efectividad en sus remates.

Raúl Ruidiaz, que ingresó en el segundo tiempo, fue el primer ejecutor de los Sounders y no falló. No obstante, su compañero Kelyn Rowe no pudo convertir en la muerte súbita y los locales perdieron 5-6 ante un rival con bastantes limitaciones. Es así como se despidieron, mascando rabia por lo ocurrido en el juego.

EL RESUMEN DEL PARTIDO ENTRE SEATTLE SOUNDERS Y REAL SALT LAKE

Fuente: Major League Soccer (YouTube)

Terminó la participación del equipo del delantero peruano en los Playoffs. Hasta su eliminación, la ‘Pulga’ anotó 17 goles y dio 1 asistencia en la MLS 2021. Quedó 5° en la tabla de goleo detrás de Chicharito Hernández (17G, 3A), Hany Mukhtar (18G, 12A), Ola Kamara (19G, 5A) y Valentín Castellanos (20G, 8A).

El dato de cierre es que Raúl Ruidíaz ya supo ser campeón con Seattle Sounders. Conquistó la Copa Major League Soccer (2019) y la Conferencia Oeste de la MLS (2019 y 2020). Además registra 61 goles en 95 partidos con el equipo de la ciudad más grande de Washington. Un promedio bastante alto en sus 4 temporadas como profesional en la liga del norte del continente.