“La lesión de Beto no pasa de siete días”

Su representante señala que no es nada grave.

El representante de Beto Da Silva, José Hanan, brindó detalles sobre la lesión del delantero de Alianza Lima. “Él había tenido un desgarro. Se recuperó, empezó a trabajar y según me comentó sintió un jalón en la misma zona, pero no es nada grave. Solo se le abrió la cicatriz. No pasa de 7 días”, declaró Da Silva en ‘Las voces del fútbol’.

Luego, el empresario del atacante íntimo indicó que lo que le pasa es un tema mental. “Lo de Beto creo pasa por un tema psicológico. Él se ha cuidado bien y creo que piensa siempre en sus lesiones. Necesita recuperar la confianza”, sentenció.