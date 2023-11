La Premier League sancionó con 10 puntos al Everton

Everton recibió una sanción histórica de la Premier League, se le redujeron 10 puntos a los ‘Toffees’.

La Premier League redujo 10 puntos a Everton por incumplir las normas de beneficio y sostenibilidad de la competición. Esta se convirtió en la mayor sanción por puntos en la historia de la Premier League. Con este duro golpe deportivo, Everton se ubica ahora en la zona de descenso en el puesto 19 de la liga inglesa con solo 4 unidades.

Everton podría apelar al caso del Manchester City que también han incumplido descaradamente las normas de la Premier League. Los ‘Sky Blues’ tienen 115 cargos por no seguir las reglas de Fair Play financiero tanto en la PL como en UEFA.

Lee:

Este fue el comunicado oficial de Everton tras la histórica sanción:

“El Club considera que la Comisión ha impuesto una sanción deportiva totalmente desproporcionada e injusta. El Club ya ha comunicado su intención de recurrir la decisión ante la Premier League. El proceso de apelación comenzará ahora y el caso del Club será escuchado por una Junta de Apelaciones designada de conformidad con las reglas de la Premier League a su debido tiempo”.

“El Everton sostiene que ha sido abierto y transparente en la información que ha proporcionado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El Club no reconoce la conclusión de que no actuó con la máxima buena fe y no entiende que haya sido una alegación hecha por la Premier League durante el curso del procedimiento. Tanto la dureza como la severidad de la sanción impuesta por la Comisión no son un reflejo justo ni razonable de las pruebas presentadas”.

Ya hubo algunas sanciones de resta de puntos por parte de la Premier League. En marzo de 2010, Portsmouth recibió una sanción de 9 puntos por entrar en concurso de acreedores. Asimismo, Middlesbrough le redujeron 3 unidades por no jugar un partido contra los Blackburn Rovers en la temporada 1996/97.