La reflexión del Cholo sobre los contagios en el Atlético

El Cholo Simeone lamentó el empate del Celta en el último minuto, pero se mostró contento por el papel de sus jugadores.

El entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, advirtió que “los contagios” por la COVID-19 no están “sólo” en su equipo, “están en la sociedad”. Asimismo, el técnico argentino analizó el empate frente al Celta en rueda de prensa.

¿Qué sabor de boca le deja el partido?

Me quedan un montón de cosas positivas. Chicos que venían sin jugar y han hecho un gran partido, el segundo tiempo de Lodi, Kondogbia, Torreira… Correa demostrando como trabaja y exige al rival… son cosas muy importantes de cara al futuro. Empezó el partido complejo, ellos juegan muy bien, no hubo muchas ocasiones de gol, pero ellos tenían un dominio posicional. En el segundo tiempo mejoramos con el cambio de sistema, Torreira y Kondogbia presionaron más alto, tuvimos mejor presión a la salida de pelota, llevamos el partido bastante bien y en una muy buena jugada final de ellos termina en un empate que creo que fue justo. Quizás no merecíamos el gol al final del primer tiempo y ellos lo encontraron igual al final del partido.

¿Cómo vivió las horas previas al partido?

Estamos en un momento de la sociedad y el mundo muy difícil, con muchas complicaciones. Intentamos cuidarnos, los contagios están en la sociedad y no es bueno. Nos toca, hay que asumirlo y tenemos futbolistas que pueden aprovechar sus oportunidades y esperar que se recuperen los chicos y tengamos lo mas rápido posible a todo el grupo para seguir compitiendo.

Otra vez hubo que ir a remolque.

Los números están para mirarlos y preocuparse. Nos están haciendo bastantes goles en estos últimos partidos, cuatro seguidos y tendremos que mejorar en una faceta importante del equipo que en estos momentos no está tan firme.

Se abre el debate de que hay Liga.

Es normal que durante la temporada y todos los partidos que hay las opiniones sean distintas según los resultados. Seguimos en nuestro camino, que es ir partido a partido y me quedo con un montón de cosas positivas a partir de un montón negativas y pensamos en Granada a ver si podemos recuperar a algún futbolista.

¿Hay algo más que decir de Suárez?

Habla por sí solo. Hablar de él con todas las palabras que hemos dicho… es síntoma de gol, lo ha hecho siempre. Es un jugador importante cuando tiene oportunidades e intentamos potenciar todo lo que ha traído y seguir creciendo como equipo todos.

¿Está satisfecho con el cuerpo médico o lo achaca a algo que puede pasar?

No es que lo achaco, es que miro lo que pasa en la sociedad. El Atlético es parte de la sociedad.

¿Cómo afecta a los jugadores un cambio de planes como el de hoy?

Habría que preguntarle a ellos. Teníamos mucha ilusión y entusiasmo, hicimos un zoom con el vídeo clásico que ponemos antes de los partidos, nos juntamos a las 19:20 y por lo que hemos visto en el campo al remontar, trabajarlo y competir como se compitió con futbolistas que se van engranando, más allá del punto me llevo muchísimas cosas positivas.