La Roma sí fue la gladiadora

Goleó 3-0 al Brescia y lo complica con el descenso

La Roma no tuvo mayores problemas para derrotar por 0-3 a Brescia y complicarlo aún más con el descenso. La ‘loba’ no tardó en hacerse dueña del partido y el equipo local no ofrecía respuesta alguna. Los romanos todavía sueñan con la Champions League.

El primer gol cayó por intermedio del argentino Federico Fazio a los 48 minutos. Nikola Kalinic anotó el segundo a los 62 minutos. Finalmente, a los 74 Nicolo Zaniolo fusiló al portero Lorenzo Andrenacci y puso el tercero a falta de 16 minutos.

El resultado mantiene a Roma en el quinto lugar con 54 puntos, mientras que Brescia es penúltimo con 21 puntos en zona de descenso.