“La selección es amor y no para nacionalizados”

Miguel Curiel afirma que solo deben jugar los peruanos. Hay muchos que han jugado por dinero

El delantero de Cienciano del Cusco, Miguel Curiel, habló de su presente en el cuadro cusqueño. “Me siento muy cómodo en esta institución grande. Siempre tomo en cuenta que tienen dos trofeos internacionales y me he trazado la meta de intentar igualar lo que hicieron los ex jugadores”, manifestó la ‘Jirafa’.

Por otro lado, asegura que si bien no llegó lejos, nunca se rindió ni pensó en dejar el fútbol. “En otras profesiones si te va mal, no por eso vas a renunciar a tu trabajo. Cuando recién termines, ahí puedes sacar una conclusión de si te fue mal o no”, aseguró Curiel.

A sus 32 años, no ve lejano el sueño de llegar a ser convocado por la selección peruana. Eso sí, opinó que la selección es para los peruanos y no los extranjeros nacionalizados que destaquen. “La selección no es dinero, sino es amor. Se trata de amar a tu patria. Es cosa de traer a los mejores jugadores de los peruanos, no ver quien juega mejor en el fútbol peruano para convocarlo y querer sacar ventaja. Hay buenos jugadores en todas partes del mundo”, dijo.

La ‘Jirafa’ lleva 2 goles en seis encuentros. “Trato de sobrellevar el estrés que genera estar encerrado”, finalizó.