La Sudamericana es su obsesión

La Torre confía en conseguir un cupo internacional con Cantolao esta temporada

El delantero de Cantolao, Sebastián La Torre, se quedó en el equipo chalaco y la tiene clara esta temporada, pues su objetivo principal es hacer un buen campeonato y alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana.

“Nos estamos preparando de la mejor manera. Hace unos días tuvimos un amistoso contra Sport Boys y antes jugamos contra Alianza Lima, creo que tenemos un buen cuadro para poder pelear arriba”, manifestó el atacante del ‘Delfín’.

Asimismo, se pronunció sobre la selección peruana sub 23 y su no llamado a la convocatoria. “No voy a opinar de la sub 23, sé que ellos están dando lo mejor y solo queda apoyarlos”, sentenció.