La “U” sin Defensa, cayó con Justicia

Merengues son coleros en su grupo y ahora ante Independiente del Valle en la altura de Ecuador, pero antes, el sábado choca ante Sullana por la Liga.

Sin pena, ni gloria. Universitario sigue sin verla en la Copa Libertadores, está vez perdió feo 3-0 en su visita a Defensa y Justicia por la segunda fecha del grupo A. Los peruanos fueron dominados gran parte del partido ante un elenco argentino fuerte e intenso en todas sus líneas. Pizzini adelantó y Bou con un doblete decretó el triunfo del ‘Halcón’.

La ‘U’ tuvo una noche para el olvido, una defensa desastrosa, no pudo hacer ni tres pases seguidos y a duras penas llegó al arco de Unsaín. Defensa y Justicia llegó con cuatro bajas, pero ni se notó, porque los que estaban en el campo, demostraron estar en buen nivel.

En los primeros minutos, el juego fue intenso, pero poco a poco el local se hizo dueño del juego. Generó muchas llegadas de peligro, incluso se le anuló dos goles por posición ilícita, la ‘U’ la sacó barata. A los 33’, tras una buena jugada colectiva, Bou hizo pared con Pizzini, quien se la terminó picando a Carvallo y puso el 1-0. Previo a esto, la ‘U’ tuvo la única opción clara, Alonso estrelló su cabezazo en el travesaño tras un córner.

El cuadro peruano tuvo en Carvallo a su mejor hombre, porque evitó hasta tres llegadas claras. Quina desaparecido, Gutiérrez se fue por lesión y entró Valera, Quintero y Urruti mostraron poco.

Y duele ‘U’

La segunda parte, mostró a la ‘U’ con mayor agresividad, pero dejó espacios atrás que más adelante le pasarían factura. Novick como siempre, fue el que más la buscó y lo hizo en compañía de Quintero, pero no alcanzó. Valera no pudo aparecer.

En el banco argentino había desesperación por parte del técnico, porque su equipo dominaba, pero no concretaba. Y fue así que, a los 71′, Brítez y Gallardo jugaron en pared y esto terminó en un pase por izquierda a Bou, quien de ‘taquito’ puso el 2-0. Todo estaba cuesta arriba, la ‘U’ necesitaba de un milagro, pero eso no llegó. Comizzo mandó a Murrugarra para darle mayor juego al medio, pero no pasó nada. También ingresó Osorio que no jugó ni un minuto en el año. Los peruanos se desarmaron.

Con el domino total del ‘Halcón’, se esperaba que el partido acabe para que el marcador no aumente, pero a los 80’, el juez Hermosilla sancionó un dudoso penal, señaló que un jalón, pero no se vio nada. Bou transformó la pena máxima en gol.

DEF. Y JUSTICIA (Argentina) 3

Ezequiel Unsaín

—

Adonis Frías

Juan Rodríguez

Emanuel Brítez

—

Enzo Fernández

Raúl Loaiza

Matías Rodríguez

Nahuel Gallardo

—

Francisco Pizzini

Gabriel Hachen

Walter Bou

——————————

DT: Sebastian Beccacece

——————————–

UNIVERSITARIO (Perú) 0

José Carvallo

—

Diego Chávez

Federico Alonso

Nelinho Quina

Aldo Corzo

—

Armando Alfageme

Gerson Barreto

Alberto Quintero

Luis Urruti

Hernán Novick

—

Enzo Gutiérrez

———————

DT: Ángel Comizzo

——————————-

ÁRBITRO: Ángelo Hermosilla (Chile)

LÍNEAS: Claudio Urrutia – Juan Santibanes

CUARTO: Piero Maza

GOLES: Francisco Pizzini 33’, Walter Bou 71’ y 80’ (DJ)

CAMBIOS: Lautaro Escalante x Raúl Loaiza, Tomas Martínez x Gabriel Hachen, Ciro Rius x Francisco Pizzini, Kevin Lencina x Nahuel Gallardo, Miguel Merentiel x Walter Bou (DJ). Alex Valera x Enzo Gutiérrez, Jorge Murrugarra x Gerson Barreto, Anthony Osorio x Hernán Novick (U)

TA: Emanuel Brítez, Adonis Frías, Francisco Pizzini (DJ). Armando Alfageme, Hernán Novick (U)

ESTADIO: Norberto Tomaghello – B. Aires