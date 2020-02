La ‘U’ tiene altura

Con goles de Millán y Succar, Universitario venció 2-1 a Melgar en Arequipa y empezó con pie derecho el Apertura

Foto: Alex Melgarejo

Universitario abrió el telón del Apertura con un triunfo de oro 2-1 ante Melgar en el estadio de la UNSA en Arequipa. Millán y Succar anotaron los goles en la altura e ilusionan al hincha con la estrella 27.

Los cremas demostraron que son serios candidatos al título. Si bien es cierto, en el partido la ‘U’ no mostró mucho, pero fue inteligente y eso se debe al trabajo de su técnico Gregorio Pérez, quien busca competir en el torneo local y la Libertadores.

Efectividad crema

Los primeros 45’, fueron entretenidos, la U’ salió con Succar en el ataque, esto para no arriesgar a Dos Santos y tenerlo entero en la Libertadores. El delantero nacional no decepcionó y demostró ser fuerte en el área.

A los 10’, Quina tomó el balón y sacó un centro desde el mediocampo, Millán controló muy bien el esférico y definió ante Cáceda. La ‘U’ se ponía 1-0 arriba, y demostró ser efectivo. Minutos más tarde, Urruti de cabeza pudo ampliar el marcador, pero su cabezazo pasó cerca del horizontal.

Los locales empezaron a inquietar a la defensa crema, que fue lo más bajo. En el minuto 19, Joel Sánchez, quien fue el mejor de los arequipeños, mandó un centro al área y apareció el mexicano Othoniel Arce para de cabeza poner el 1-1.

A…Succar para ti

Para el complemento, Melgar tuvo las ocasiones más claras y arrinconó a los cremas, pero el golero Carvallo dio seguridad en el arco. Millán, más allá del gol, mostró poco y con disparos largos buscó hacer daño. Quintero y Corzo fueron los que mejor rendimiento tuvieron, pues por el sector derecho hicieron mucho daño.

Don ‘Goyo’ mandó a Dos Santos al campo, y jugó con dos delanteros, sabía que una iba a tener y así fue. A los 78’, Succar antes de irse al banco, ganó un balón entre las piernas de los rivales y sacó un disparo rasante para poner el 2-1. Fiesta en la tribuna, la ‘U’ daba el golpe.

En los minutos finales, los cremas jugaron con la desesperación de un Melgar que se fue con todo por el empate. Se presentaron faltas de los locales que favorecieron a la visita que supo hacer tiempo. Al final, el triunfo fue de la ‘U’ por 2-1 y sumó sus primeros tres puntos.