Comisión Disciplinaria evalúa si reprograman el partido Universitario contra UTC, que evalúa pedir los puntos.

Horas claves se vienen para la ‘U‘ y UTC, esto tras la suspensión de su partido que se debía jugar mañana. Como se recuerda, el duelo se postergó porque los merengues presentaron varios casos de contagios de COVID-19.

En la ‘U’ hay confianza de que el choque se reprograme, pero la última palabra la tendrá la Comisión Disciplinaria, pues esta recibirá el informe de la Comisión Médica del por qué el equipo crema presentó muchos infectados.

La cosa no es sencilla, porque la investigación se viene realizando y un punto clave es el ampay de Aldo Corzo, quien rompió el protocolo y esto sería el argumento de la gente de UTC. Comizzo dejó en claro que, no cree que se pierdan los puntos, porque el año pasado hubo muchas indisciplinas, pero no pasó a mayores.

UTC espera

El equipo de Cajamarca a través de su gerente deportivo, Albert Cabanillas, dejó en claro que el reglamento se debe aplicar, y que el partido se debió suspender 48 horas antes del partido y que si está salía con seis contagiados, si se postergaba y no había reclamo.

Sin embargo, no fue así y la Liga 1 decidió postergar el duelo desde el miércoles y que vaya a cuarentena, considera que no miden a todos por igual.

Sobre si pedirán los puntos, y están en su derecho de hacerlo, manifestó que lo evalúan y esperarán el pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria.