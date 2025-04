¡LA VERDADERA RAZÓN!

Por eso Flavio Maestri decidió renunciar al ADA de Jaén.

Flavio Maestri, ex técnico de ADA Jaén, en diálogo con la ‘Hora de Lalo’ en Radio Ovación, explicó el porqué de su salida del cuadro de la Liga 2. El DT sostuvo que hubo indisciplinas y que él no estaba dispuesto a tolerarlas.

«Se había armado un proyecto bonito, con el comando técnico y con el club, se trabajó de la mejor forma en la metodología que se presentó al club, sucedieron cosas inesperadas que como líder del comando técnico no estoy dispuesto a negociar. La indisciplina no la negocio en un equipo de fútbol. El tema acá es de no negociar con la indisciplina, el fútbol se debe regir de esa manera, hablé con el presidente del club, ellos me entendieron la situación, la comprendieron y pudimos llegar a un acuerdo para rescindir contrato», señaló Maestri en Radio Ovación.

«No quiero hablar puntualmente de alguien, solo voy a decir que es un tema de indisciplina que no voy a negociar, no estoy dispuesto a trabajar en un ambiente donde uno no se siente seguro y donde encuentra indisciplinas puntuales donde el club tenía toda la intención de buscarle la vuelta a este tema, pero para solucionar eso pasaba por un tema económico y el club no pasa por un buen momento, la relación con el presidente es buena, cordial y el club decidió cortar y ha sido lo mejor», añadió el DT nacional.