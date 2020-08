La vuelta del Delfín

Cantolao perdía 2-0 y al final le volteó el partido a Binacional y ganó 3-2.

Binacional y Academia Cantolao protagonizaron un gran duelo que calentó el triplete jugado en el Estadio Nacional. Más allá de los méritos que hayan demostrado cada uno, el único vencedor fueron los chalacos tras voltear el marcador y vencer 3-2 a un elenco juliaqueño que tuvo su primer encuentro en el reinicio de la Liga 1.

El primer tiempo estuvo plagado de intentos, pero pocos aciertos. Sandro Rengifo estuvo buscando la oportunidad de abrir el marcador desde los primeros 10′, aunque no tuvo el éxito esperado. Jean Deza también tuvo un partido aparte, con acercamientos claros hacia el área del “Delfín“.

Los goles llegarías tras el descanso. No pasaron ni tres minutos para que, en un error defensivo de Cantolao, Omar Reyes aprovechara un centro para abrir el marcador. Casi 10′ después volvió el ‘Poderoso del Sur’, esta vez, con un remate de derecha de Aldair Rodríguez.

El duelo ya estaba escrito, pero el fútbol cambia el destino de los acontecimientos. A los 69′ Mario Ceballos no dejó escapar la oportunidad de poder descontar y colocar así el primero para el “Delfín“. Poco después aparece José Ramírez, que aprovechó la escapada de pelota que sufrió el guardameta de Binacional, Raúl Fernández, para sentenciar el empate.

Cuando ya se creía que el cotejo culminaría en empate 2-2, Ángel Ojeda comete una falta en el área contra Jarlín Quintero, lo que devino en un penal a favor del “Delfín“. El encargado de patear fue el propio Jarlín, pero lo curioso fue que tuvo que repetirse el remate, puesto que Fernández se había adelantado.

El primer disparo fue tapado y al repetirlo, Quintero supo cuál sería el movimiento que haría Fernández y así colocó la pelota sobre el arquero, dando así el 3-2 para Cantolao. El próximo duelo de Binacional será ante San Martín, mientras que el “Delfín” recibirá a Sporting Cristal.

BINACIONAL (2)

Raúl Fernández

———

Eder Fernández

John Fajardo

Ángel Pérez

Jeickson Reyes

———

Johan Arango

Ángel Ojeda

Ángel Romero

Pablo Labrín

———

Jean Deza

Aldair Rodríguez

————————-

DT: Flabio Torres

————————

CANTOLAO (3)

Erick Delgado

—————-

Víctor Salas

José Ramírez

Walter Serrano

Farihd Jasaui

———-

Christian Sánchez

Jesús Castillo

Mario Tajima

Yuriel Celi

——–

Sandro Rengifo

Mario Ceballos

—————-

DT: Hernán Lisi

—————–

Árbitro: Edwin Ordóñez

Goles: Omar Reyes (48′), Aldair Rodríguez (59′) (BIN); Mario Ceballos (69′), Mario Ceballos (77′), Jarlín Quintero (86′) (CAN).

Cambios: Omar Reyes x Ángel Pérez, Andy Polar x Pablo Labrin, Camilo Mancilla x Eder Fernández, Sebastián Gularte x Aldair Rodríguez, Héctor Zeta x Omar Reyes (BIN); Rodrigo Salinas x W. Serrano, Jhamir D´Arrigo x Mario Tajima, Jarlín Quintero x Yuriel Celi, Exlander Sanes x Mario Ceballos, Orlando Contreras x Víctor Salas (CAN).

Tarjeta amarilla: Aldair Rodríguez, Omar Reyes, Jeickson Reyes (BIN); José Ramírez, Farihd Jasaui, Víctor Salas (CAN).

Estadio: Nacional (Lima).

LA PALABRA



SANDRO RENGIFO (Cantolao).- “Pienso que en todo momento la mentalidad ganadora que tuvimos fue fundamental para revertir ese 0-2 en el marcador. Todos dimos el cien por ciento y pudimos ganar un partido muy duro. Los h… que le pone todo el colectivo en los entrenamientos, eso se ve reflejado en los partidos”