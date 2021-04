Lapadula volvió con un golazo

Anotó en el empate de Benevento 2-2 con Genoa. No marcaba desde enero.

No hay mal que dure 100 años y ayer Gianluca Lapadula lo demostró al marcar un golazo en el empate del Benevento 2-2 con Genoa y quebró una mala racha de 11 partidos sin marcar, la última vez el 22 de enero en otro empate 2-2 con Torino. Sin embargo, la espera valió la pena, pues no fue un simple gol, sino uno de gran factura. Corría el minuto 15′ y el partido iba empate 1-1 con tantos de Viola (5′) para Benevento y Pandev (11′) para el Genoa, cuando el delantero peruano recibió un balón largo en la esquina derecha del área, se perfiló para su zurda y tras amagar a dos defensores, sacó un bombazo que se clavó al ángulo del portero Mattías Perin.

La alegría no pudo ser completa, pues a los 21′ Pandev volvió a poner las cosas igualadas. Con este resultado el Benevento se ubica en el puesto 16 de la Serie A de Italia con 31 puntos, muy cerca del Cagliari, que está en zona de descenso con 28 puntos, por lo que deberán seguir sacando buenos resultados para no complicarse. Por su parte, Lapadula lleva 5 tantos en la temporada, lejos de los 11 que marcó el anterior certamen con en Lecce, aunque en aquella ocasión no alcanzó para salvar la categoría.