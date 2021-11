Laporta aclara sus palabras sobre el regreso de Messi e Iniesta

En declaraciones a ‘El Larguero’, el presidente Joan Laporta matizó: “Ellos mismos han dicho que querían volver al Barça, ya no hablo como jugadores”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, había asegurado en la rueda de prensa de presentación de Dani Alves que no descartaba la vuelta de Leo Messi y Andrés Iniesta: “No lo descarto. Ha sucedido con Dani, que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Me estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés. No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes. En la vida nunca se sabe”.

Asimismo, el presidente azulgrana ahora ha querido matizarlas en declaraciones a ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’: “Ellos mismos han dicho que querían volver al Barça, ya no hablo como jugadores… y se han pronunciado en este sentido, públicamente además”.

A Laporta también se le ha preguntado por cómo ve el derbi de mañana ante el Espanyol. Y ‘Jan’ se ha mostrado optimista: “Xavi es heredero de Cruyff igual que lo ha sido Guardiola. Es bonito. Me da moral oír hablar a Xavi y verle entrenar, y tengo la sensación de que esto irá muy bien. Mañana tengo confianza en la victoria. Tenemos que ganar, hacer un buen partido y empezar esta nueva etapa, con Xavi de entrenador, que lo he visto magnífico en la rueda de prensa”.

Por último, Pedri ha vuelto a resentirse de la lesión de la que se estaba recuperando y su puesta a punto se demorará unas semanas más. Aun así, Laporta no ha querido hablar de recaída: “Bueno, más que una recaída, sigue la evolución de su recuperación. No es una recaída. Desde el club consideramos que no debe precipitarse”.