Laporta: “Pensamos que Spotify es la mejor opción”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló del nuevo contrato que tendrán los blaugranas con Spotify y lo calificó como una gran decisión

Es un gran proyecto. Joan Laporta, presidente del Barcelona de España, habló del nuevo contrato que tendrán los blaugranas con Spotify y lo calificó como una gran decisión. El mandamás no dio detalles del acuerdo, pero dejó a entrever que se resolverá en los próximos días.

Laporta dijo lo siguiente: “Se está trabajando, todo va bastante bien. Lo anunciaremos cuando nos llegue el contrato por parte de Spotify, entonces lo tendremos que aprobar en la asamblea general de compromisarios”.

El presidente agregó lo siguiente: “Nosotros, después de las negociaciones que llevamos desde hace unos meses, pensábamos que era la mejor opción, y seguimos pensándolo. Nos vincula a la música y creemos que es una gran decisión”.

EL BARSA Y SPOTIFY:

Además, agradeció a Reverter: “Nos dijo que necesitaba un año sabático, le hemos agradecido los servicios prestados y hemos deseado que le vaya muy bien. Esta es mi opinión. La organización continúa fuerte en el camino de revertir la situación financiera y en mejorar deportivamente, que una cosa lleva a la otra“.

LA REALIDAD FUTBOLÍSTICA DEL BARCELONA:

Por otra parte, el Barcelona tiene un duro choque por la Europa League, ante esto, Xavi expresó que: “Vamos a por la Liga y la Europa League. ¿favoritos’ no, yo no lo diría. El Nápoles es un rival fuerte, el segundo partido fuera, son los últimos que han ganado la competición… No nos veo como favoritos, sí como candidatos. Veo la eliminatoria muy pareja”.