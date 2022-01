Laporta: “Que se preparen porque hemos vuelto”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, manifestó que todo el mundo debe prepararse porque el Barca ha regresado

Les da una advertencia. Joan Laporta, presidente del Barcelona de España, habló en conferencia de prensa y pidió a todo el mundo preparase porque los culés han regresado. Además, se refirió al posible fichaje de Haaland, pero sin duda lo más sobresaliente de la conferencia fue la afirmación: “El Barca ha vuelto”.

Laporta manifestó lo siguiente: “Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto. Somos una referencia, y el ejemplo es que Ferran está aquí. Estamos resurgiendo”.

El mandamás del conjunto blaugrana aseguró que: “No quiero hablar de jugadores. No nos beneficia porque se incrementa su valor. Reforzamos las posiciones que quiere el entrenador. El Barça es una referencia en el mercado. Trabajamos para mejorar la plantilla, pronto veremos el resurgir del Barça. Estamos trabajando para tener un equipo competitivo. Xavi dio su aprobación a Ferran. El equipo está en reconstrucción y todo es posible.”.

Además, habló de la inscripción de Ferran Torres: “El mercado de invierno es difícil. La operación de CVC no se contempla en las condiciones planteadas, no necesitamos endeudarnos más, ya tenemos bastante. Seguimos abiertos a nuestras necesidades. La operación como está no es interesante para nosotros. Hoy o mañana inscribiremos a Alves y esperamos inscribir a Ferran lo antes posible.”.

Por último, llenó de elogios al reciente fichaje del Barcelona: “Es un fichaje espectacular. Ferran Torres ha mostrado muchas ganas de venir al Barça y yo se lo quiero agradecer. Y a todos las personas que han trabajado para que viniera, especialmente Jordi Cruyff, Mateu Alemany… y a sus agentes. Estoy seguro que hará felices a todos los culés.”.