Las palabras de Pérez Guedes, su gran momento y la punta del torneo

Martín Pérez Guedes, jugador de Universitario, habló sobre la goleada ante Sport Boys y resaltó la entrega del equipo para sumar de a tres.

Además, indicó que piensan partido a partido y lo duro que fue Alianza Atlético. “Contento porque se pudo sacar un partido duro ante un rival difícil. Hicimos un partido con las líneas muy bien donde pudimos crear situaciones de gol. En general creo que se hizo un buen trabajo. Jugamos hace tres días en una cancha dura con un rival difícil como Alianza Atlético. Contento con el esfuerzo que está haciendo el grupo. En ese sentido, tenemos que ir partido a partido con la misma humildad de siempre sabiendo que cada partido es una final”, declaró Pérez Guedes.

Lee también:

El jugador crema también señala la metada de seguir trabajando de la misma manera. “Nosotros teníamos que continuar de la misma manera que venimos. El grupo está muy convencido de lo que quiere, quiere seguir ganando cosas, pero esto es partido a partido y los seis partidos que quedan hay que jugarlos como una final”.

Por otro lado, se refirió a la jugada que causó polémica en el encuentro ante Sport Boys de Segundo Portocarrero en los últimos minutos. “Creo que Ramos jugó también con él en Emelec, sabe que es un buen chico. No lo hace con la intención de hacerle mal al rival. Le pedimos disculpas en ese sentido a los jugadores del Boys. Es fútbol. No hay que hacerlo tan grande. Son cosas que no nos gustan y no las compartimos a veces”.