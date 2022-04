Lasarte: “Está claro que no cumplimos el objetivo”

Martín Lasarte, ex entrenador de Chile, brindó su última conferencia de prensa como seleccionador del cuadro mapochino y quedar afuera de Qatar 2022

Lasarte manifestó lo siguiente: “El criterio de éxito o fracaso va relacionado con el diagnóstico que se hace al principio. Cuando empieza una clasificatoria todos quieren clasificar, en el inicio para Venezuela y Brasil no es lo mismo fracaso o éxito. Está claro que nosotros aceptamos las reglas del juego, no le tengo miedo a la palabra fracaso, está claro que no cumplimos el objetivo”.

Además, agregó que: “Somos responsables de no conseguir la situación que queríamos conseguir. Creo que hay cosas que nos rodean, a todas las selecciones y en particular a Chile, como la pandemia. No puede ocurrir que en unas Clasificatorias te cambien los partidos y te pongan tres encuentros de visita”.

Además, manifestó lo siguiente: “Yo soy muy pro Chile, a mi me han tratado muy bien acá. Puede ser que me falte alguno pero empiezo a pensar en (Erick) Pulgar, (Tomás) Alarcón, (Pablo) Galdames que han ido a Europa y en algunos de esos casos no terminan de afirmarse. El fútbol de Sudamérica es distinto, siempre están los mismos en los torneos internacionales”.

Por último, reveló que: “Quiero agradecer y no es populismo, pero me siento muy bien en este país. Al ciudadano de este país, agradecerle a los utileros, a la gente de Juan Pinto Durán, a la parte médica, a la gente de la cocina, a todos los funcionarios. Todos han sido excelentes compañeros de trabajo y, fundamentalmente, no dejemos de lado en que venga un nuevo proceso”.