Lavallén: “Estamos en una etapa en donde tenemos que encontrar nuestro ritmo futbolístico y físico”

El entrenador de Melgar, Pablo Lavallén, se refirió a la derrota frente a Deportivo Pasto de Colombia por 1 a 0 en el estadio Monumental de la UNSA

No hubo fiesta en el Monumental de la UNSA. Melgar no pudo darle una alegría a su gente en la ‘Tarde Rojinegra’, ya que cayó 1 a 0 ante Deportivo Pasto de Colombia. El técnico del ‘dominó’, Pablo Lavallén, expresó que la pretemporada no ha sido la habitual, por los problemas sociales que está viviendo el Perú.

“Nos costó bastante encontrar amistosos por todo lo que está viviendo el Perú. No es una novedad. Por los viajes, los vuelos y los aeropuertos cerrados. Lamentablemente, nos encontramos en un lugar donde solo estamos nosotros. Si estuviésemos en Lima, tendríamos posibilidades de jugar más, pero no se pudo”, aseguró el técnico argentino en la conferencia de prensa post partido.