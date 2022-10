Lavandeira: “Debo hacer cosas importantes para jugar en la Selección Peruana”

El jugador de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, firmó su nacionalización. Ahora, a la espera de la firma de las autoridades y la ceremonia de entrega de título, aprovechó para hablar de la posibilidad de vestir la “Blanquirroja”

Pablo Lavandeira será oficialmente peruano en apenas unos días. Este martes 11 de octubre, tal como lo adelantó RPP Noticias, el jugador de Alianza Lima acudió a la oficina de migraciones para firmar su título de nacionalización.

Al salir de migraciones, el atacante nacido en Uruguay dio algunas declaraciones a la prensa. “Se me citará para la ceremonia, seguro antes de fin de mes. Siento mucho orgullo y alegría. Han sido meses angustiosos porque se ha demorado muchísimo. Di el examen el 27 de mayo y hasta ahora no salía, cuando, en principio, no demora más de un par de meses, pero la coyuntura generó esto. Estoy contento, feliz”, manifestó.

Además, el jugador blanquiazul explicó cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de buscar la nacionalización. “Son muchas las cosas que me unen a Perú. Primero, el agradecimiento con el pueblo peruano porque desde que llegué a Cajamarca me trató de la mejor manera. Además, formar mi familia en Perú. Son muchas las cosas que me tienen atado, de buena forma, a Perú y estoy feliz de dar este paso importante”, indicó.

Respecto a la Selección Peruana, mencionó: “Sé bien que paso a ser elegible, pero tengo claro que hay jugadores en ligas importantes. Esta camada viene consiguiendo cosas importantísimas. Todo eso yo lo respeto, lo valoro. Por más que sea elegible, debo hacer cosas importantes para tener una oportunidad en la Selección. Al saber que puedo ser elegible, va a estar como un sueño, como meta. Trabajaré día a día. Si se da, ojalá pueda estar a la altura para defender al país que me está adoptando”.

