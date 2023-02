Lavandeira: “Me gustó la personalidad y el temperamento de Alianza Lima en el clásico”

Pablo Lavandeira, volante de Alianza Lima, confesó cómo vio al equipo en su victoria ante Universitario y opinó sobre actuación de Pablo Sabbag

“Me gustó la personalidad y el temperamento de Alianza Lima en el Clásico, saber sufrir el partido. Universitario hizo un buen juego, planteando muy bien la idea en la cancha y nosotros por momentos sufrimos, pero supimos hacer”, sostuvo Lavandeira en las afueras del predio blanquiazul.

Luego, el volante de los íntimos, agregó: “No me sorprendió que Pablo Sabbag salga como titular y no Hernán Barcos. En su momento, Guillermo Salas dijo que no hay titulares ni suplentes en el plantel”.

Declaración de Gabriel Costa

“Ayer fue un lindo partido, Universitario jugó muy bien el fútbol, lo que no tuvieron ellos lo tuvimos nosotros, que fue la jerarquía a la hora de convertir los goles. Creo que fue justo porque hicimos un partido inteligente, sabíamos por dónde nos iban a atacar, cómo defender y a la hora de tener nuestras oportunidades tratar de marcar como lo hicimos. Marcamos diferencia en ese sentido y estamos felices por el triunfo que tuvimos”, dijo Costa, el jugador de Alianza Lima a Radio Ovación.