Le dan un respiro

La ‘U’ chocará ante Cristal después del debut copero y buscan ser locales en Lima.

En las últimas horas, las cosas en la ‘U’ han estado movidas y no por lo deportivo, sino porque en el debut en Copa Libertadores no podrá jugar en Lima, ya que no se admiten los vuelos que llegan desde Brasil.

La administración crema acudió a la Liga 1 y FPF, para que el Estado le otorgue permiso especial para ser locales en Lima, a esto se sumaron los otros equipos que juegan copas internacionales. Si bien, todavía no hay nada definido, en la ‘U’ también están viendo opciones de no prosperar el pedido, y se analiza jugar en el exterior, países como Venezuela, Bolivia y Paraguay son alternativas, siendo este último la alternativa más fuerte.

Domingo ante Cristal

Desde Liga 1 vieron que el panorama para la ‘U’ era complicado, pues iba a tener una maratón de partidos. Por ello, decidió que la quinta fecha que se debía jugar este fin de semana, se realice del día 23 al 25 de abril. Con esto, el equipo crema llegará tranquilo y sin desgaste al debut copero. El choque contra Cristal se jugará el domingo 25.

Conmebol dijo Lima

Por otro lado, Conmebol dio a conocer el fixture de la ‘U’ con fechas, hora y sedes. Y contabilizaron que el cuadro crema sería local en Ate ante Palmeiras, pero esto no es oficial, pues se buscan los permisos.

FIXTURE COPERO

FECHA HORA DÍA ENCUENTRO

1 7:00 p.m. 21/04 Universitario – Palmeiras

2 5:00 p.m. 28/04 D y Justicia – Universitario

3 5:00 p.m. 05/05 Ganador 2 – Universitario

4 9:00 p.m. 12/05 Universitario – D y Justicia

5 7:30 p.m. 18/05 Universitario – Ganador 2

6 5:00 p.m. 27/05 Palmeiras – Universitario