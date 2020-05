“Le dije a Guizasola que cuidara a Deza”

Franco Navarro afirma que él lo recomendó y le puse la condición que lo vigile

Franco Navarro contó que Jean Deza llegó a UTC gracias a Roberto Guizasola. “Me pidió que lo lleve a Cajamarca al ‘loco’ Deza y le dije con la condición que él se encargara de cuidarlo‘. Al final salió todo bien, a los dirigentes les agradó la idea y cumplió”, señaló Navarro.

Además, aseguró que él no contribuyó del todo a que destacara en el cuadro cajamarquino y llegue a Alianza Lima. “Yo no soy vigilante ni niñero de nadie pero los tres vivíamos en el hotel. Él se dedicó y hablábamos permanentemente, algo le habrá quedado porque no tuve que hacer demasiado esfuerzo para que entienda que tiene las condiciones para triunfar. Su buen año le sirvió para que llegue a Alianza”, afirmó.

Ya en Alianza Lima, Navarro asegura que no tiene por qué equivocarse. “Es una persona pública y llega a un club enorme que tiene una hinchada y expectativa de acuerdo a la institución y él tiene que corresponder a eso”, finalizó.