“Le tengo fe a Perú, irán al mundial”: Guillermo Coppola

Guillermo Coppola, reconocido empresario y ex representante de Diego Maradona, brindó declaraciones sobre el partido de este jueves entre Perú y Argentina por Clasificatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

“Yo le tengo fe al equipo de Perú, pero como argentino y no quedar herido, desearía un empate en el partido del jueves. Al entrenador (Ricardo Gareca) lo tengo en mi corazón y deseo de que pueda darse un empate, vamos al mundial con Perú”, comentó en Radio Ovación.

Sobre el presente de la Selección Argentina, comentó: “Yo puedo decir que Argentina cuenta con un jugador distinto. Dicho por los mismos futbolistas, periodistas y el mundo entero, que es Lionel Messi. Esa es una ventaja, pero de todas maneras el fútbol es de resultados”.

Muchas veces suele ser criticado por algunas opiniones sobre Lionel Messi, ante esto, manifestó: “Nosotros tenemos esa característica, el periodismo es libertad de expresión. Por eso no se van enojar conmigo, valoro y destaco el fútbol de Lionel pero “le faltaba sacar eso de adentro”. Demostrar algo que hasta ahora no demostraba, he estado 16 años alado de Diego Maradona y por ser crítico uno no puede enojarse conmigo”.