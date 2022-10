Leandro Fleitas: “Hemos hecho un año de mucho esfuerzo y sacrificio”

Luego de culminar su participación en la edición 2022 de la Liga 1, Leandro Fleitas, defensor de César Vallejo, se refirió al resultado y el año realizado por el equipo trujillano

Luego de culminar su participación en la edición 2022 de la Liga 1, Leandro Fleitas, defensor de César Vallejo, se refirió al resultado y el año realizado por el equipo trujillano. De la mano de José Guillermo Chemo del Solar hicieron una gran temporada. Logrando clasificar a la Copa Sudamericana.

“Hemos hecho un año de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, lamentablemente no tuvimos la jerarquía que hacia falta en algunos partidos, de ganar como sea o contra equipos que estaban peleando el descenso, nos faltó eso para dar el gran salto de pelear el título hasta lo último, pero se logró una clasificación que no es poco“, señaló el defensor.

GRAN CIERRE DE AÑO:

Finalmente, respecto a su futuro, el defensor de 38 años se refirió: “No tengo nada concreto, siento que puedo jugar un año más. Hasta el momento físicamente vengo entrenando de la misma manera, no me lesiono nunca. La pelota no te pide DNI, a veces la gente se queja que uno está ‘viejo’, pero he demostrado que no me han paseado por todo lado“.

Municipal: Diego Melián; Willams Guzmán, Emiliano Ciucci, Rotceh Aguilar, Kevin Moreno; Leonel Solís, Kevin Peña, Matías Pérez, Adrián Ascues; Jorge Bazán, Renato Espinoza.

César Vallejo: Carlos Grados; Leandro Fleitas, Carlos Ascues, Renzo Garcés; Carlos Cabello, Arquímedes Figuera, Frank Ysique, Jersson Vásquez; Jairo Vélez, ‘Beto’ Da Silva, Yorleys Mena.