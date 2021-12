Leao Butrón a Pablo Lavandeira: “Yo besé el de Cristal”

Leao Butrón, ex futbolista nacional, habló sobre la polémica de algunos hinchas blanquiazules comentando en una foto de Pablo Lavandeira.

Leao Butrón, ex futbolista nacional, habló sobre la polémica de algunos hinchas blanquiazules comentando por redes sociales recordando cuando Pablo Lavandeira beso el escudo de Universitario.

Entonces Butrón dio su opinión sobre este tema, hablando que este caso de Pablo Lavandeira besando el escudo de la ‘U’ porque él asegura que lo hizo en el momento. El exfutbolista resaltó que también le paso casi lo mismo ya que besó el escudo de Sporting Cristal pero igualmente es hincha de Alianza Lima.

“De repente ha sido la emoción. Yo he besado el escudo de Cristal cuando jugaba en el equipo celeste. Creo que no hay ninguna foto, pero te puedo decir que yo lo he besado. He estado 14 años en esa institución, sin embargo, yo siempre he sido hincha de Alianza”, comentó el ex portero de Alianza Lima.

Finalizando su entrevista Butrón mencionó que esta clases de discusiones son realizadas por hinchas malos que comentan por las redes sociales, y comenta que tienen que dejar de lado a estas personas que manchan el fútbol.

“No entiendo porque hay algunos hinchas, que dicen ser ‘hinchas’, y hablan de un jugador para después ir matándose por la calle, van rompiendo vidrios, se pelean con la otra barra, asaltan y ¿el nombre de la institución?, ¿Dónde queda?, bien bacán es hablar y decir tu eres así y varias cosas más, y ¿después? Los que zapatean son otros. A esa gente hay que darle su espacio, pero lejos de uno”, finalizó.