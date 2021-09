¡Leao Butrón admitió que Alianza Lima descendió en el 2020!

Leao Butrón, ex arquero y capitán de Alianza Lima, recordó la última temporada blanquiazul en donde descendieron deportivamente.

Para nadie es un secreto que la temporada 2020 fue la peor en la historia de Alianza Lima. Muchos hinchas blanquiazules quisieran que ese año sea borrado de su memoria debido al mal juego que desencadenó el descenso deportivo del club íntimo. Leao Butrón, portero y capitán de Alianza el año pasado, reveló algunos detalles del desastroso año que tuvieron que pasar los ‘grones’.

En una entrevista con el periodista Peter Arévalo, el ex jugador aliancista habló sobre lo que fue el 2020 en tienda blanquiazul. Pese a que después el TAS devolvería a Alianza Lima a la Primera División Peruana, el ex guardameta reveló que los ‘íntimos’ si descendieron aunque muchos directivos no lo quieran aceptar.

Peter Arévalo mencionó lo siguiente ante un Leao muy atento: “Porque cuando terminó el partido, yo asumí que Alianza Lima estaba en segunda división, algo que no se asume en algunos directivos. Yo vi lo que todo el mundo vio y lo que a ti te ocurrió en la cancha (Leao), nosotros descendimos, descendimos solos, nadie nos metió la mano”.

Tras escuchar las palabras de Peter Arévalo, el ex capitán de Alianza Lima contestó de la siguiente manera: “Sí yo también pienso lo mismo… mirando hacia atrás, entiendo que se veía venir el tema. No puede ser que en 5 partidos no saques un punto pues”.

Aunque el 2020 de Alianza Lima este lleno de tiniebla y tristeza, el presente de los ‘íntimos’ es completamente diferente. Los dirigidos por Carlos Bustos son líderes de la tabla general y están cerca de consagrarse como los ganadores de la Fase II, no hay duda alguna que Alianza Lima es serio candidato para ser campeón nacional. Las vueltas de la vida y el fútbol.