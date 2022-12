Leao Butrón: “Jefferson tiene una carrera impecable y soñada, más allá del último tramo que lamentablemente la parte física le jugó una mala pasada”

El exportero de Alianza Lima, Leao Butrón, habló con una radio deportivo y se pronunció sobre el retiro de Jefferson Farfán y elogió la trayectoria de la ‘Foquita’ en el fútbol nacional e internacional.

“Jefferson tiene una carrera impecable y soñada, más allá del último tramo que lamentablemente la parte física le jugó una mala pasada. Se retira como bicampeón en el equipo que es hincha, es una carrera que va acorde a él”, confesó el encargado de ver las academias y franquicias de las divisiones menores de Alianza Lima.

Consultado sobre si cuesta adaptarse tras el retiro, Butrón opinó: “Pensaba retirarme en el 2012, de ahí apareció Melgar y tuve años buenos. Cuando volví en 2015 a Alianza pensé que era mi último año, pero me renovaban, tanto así que en el 2020, para evitar esa renovación porque no quería jugar más, en enero pongo que era mi último año. Lamentablemente todo lo que vivimos en el 2020, fue terrible, pero ya había decidido retirarme. Estoy agradecido al fútbol, pero hasta contento estaba de no jugar”.

Consultado cómo ve al equipo e cara al 2023, el exportero nacional, indicó: “Alianza se ha reforzado muy bien y creo que con el equipo que tiene va a luchar el campeonato, y tiene opciones muy claras para salir campeón. Está claro que Alianza buscará repetir un tetracampeonato, pero cada año será más difícil”.