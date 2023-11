Leo Messi + Inter Miami: 1xBet revela cómo el mejor futbolista del mundo triunfa con un equipo no acostumbrado a las victorias.

La casa de apuestas 1xBet comparte sus perspectivas acerca de la influencia de la leyenda argentina en su nuevo equipo.

El traspaso de Lionel Messi al Inter Miami ha causado sensación en Estados Unidos. El dueño del club, David Beckham, persiguió al jugador durante casi tres años. Todo comenzó cuando se hizo evidente que Messi podría dejar el Barcelona en el verano de 2021. Era prácticamente imposible competir con el PSG por la firma del argentino, por lo que el Inter tuvo que esperar dos temporadas europeas más.

Para entender lo que Beckham pensaba al soplar las velas de su pastel de cumpleaños, basta con saber cómo David hablaba de Leo: “Messi es único como jugador, y no hay nadie como él. Tanto él como Cristiano, quien no está al mismo nivel que Messi, están por encima del resto”. ¿Pero el Inter Miami está a la altura de su nuevo fichaje? Para responder a esta pregunta, podemos recordar el traspaso de Serhiy Kryvtsov desde el Shakhtar a finales de enero de este año. El defensor no era el jugador principal en el equipo ucraniano en aquel entonces, pero para el Inter, se convirtió en uno de los principales del equipo y un refuerzo de calidad. ¿Necesita cifras concretas? Un mes antes del inicio de la era de Lionel Messi, el equipo de Miami era el peor de la MLS, con 15 puntos después de 18 partidos.

El argentino no llegó solo; junto a él, el Inter se fortaleció con el entrenador Gerardo Martino, el defensor Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets. Y estos chicos se reunieron por una razón: “Cuando conversé con Leo, y también ayer con Sergio, coincidimos en nuestra intención de llegar para triunfar y competir con el más alto nivel.” Así, Martino anunció un nuevo capítulo en la historia del Inter. Ya en el partido debut, Messi anotó el gol de la victoria en los últimos minutos. En el siguiente, anotó dos veces y dio un pase exitoso. Y así sucesivamente, por lo que no es sorprendente que haya comenzado una segunda ola de “messimanía” en Estados Unidos.

Con la llegada de Leo, el precio de las entradas del Inter se ha multiplicado por diez, pero el estadio está lleno en cada partido: todos quieren ver a la leyenda. Sin embargo, esto tiene un inconveniente. En el partido fuera de casa (!) contra los New York Red Bulls, Martino dejó a Messi en el banquillo, lo que provocó abucheos desde las gradas: los aficionados dejaron claro por quién habían venido. Pero tan pronto como Leo entró como sustituto, ¡el público le brindó una ovación de pie!

Messi es un maestro reconocido, pero al ver los partidos, uno siente que los jugadores de los equipos de la MLS no están listos para enfrentarse a Leo. Todos tratan al argentino con gran respeto y tratan de no arriesgar su integridad con jugadas bruscas. Esto sugiere que el fútbol en EE.UU. y Canadá es, ante todo, un espectáculo. ¿Y quién querría lesionar a Messi y luego defenderse de los ataques de los fanáticos enfurecidos? Hasta ahora, en los talones del argentino solo sigue su guardaespaldas, quien instantáneamente se convirtió en una estrella de las redes sociales.

¿Qué hizo Messi en el Inter para que el equipo empezara a ganar de repente? Once goles y cinco asistencias ya dicen mucho, pero Lionel ayudó a sus compañeros a desplegarse. Messi, Busquets y Alba infundieron al equipo una alta inteligencia y técnica, así que cambiaron la mentalidad en muy poco tiempo. De ser el último sin esperanza en la liga, el equipo pasó al estatus de “Podemos vencer a cualquiera”. ¿Por qué? ¡Porque tienen a Messi!

Gerardo Martino no ha innovado nada en el Inter: juegan un fútbol combinativo bastante sencillo, que da resultados gracias a unos pocos jugadores de clase extra. Messi y Alba ya han marcado un gol clásico cuando el español envía el balón hacia el centro, justo al pie de Leo. ¿Cuántos de esos goles hubo en el Barcelona? ¡Y cuántos más habrá en la MLS! Y Messi aún recuerda cómo lanzar tiros libres: los porteros se ven obligados a seguir el balón con la mirada.

El Inter ha jugado casi todos los partidos con Messi en un esquema 4-3-3, pero al defender, el equipo se reconfigura a 4-4-2. Leo se ubica en la zona central debajo del delantero Martínez. Tan pronto como el Inter recupera el control del balón, los compañeros buscan al argentino, y él ya está organizando el ataque. En ese momento, los extremos avanzan, ofreciendo opciones de pase a Messi.

Si el equipo de Martino ataca posicionalmente, los defensores laterales actúan arriba, estirando la defensa enemiga. ¿Cómo funciona el factor Messi en este caso? En la MLS, todos intentan jugar un fútbol ofensivo, y el equipo entero no se quedará en el área penal: los fanáticos estadounidenses dejarán de ir a los partidos si el equipo se encierra atrás y trata de marcar el gol de la victoria en un único contragolpe. Una sola persona no es suficiente para contener a Leo, por lo que es vigilado por dos o incluso tres oponentes, lo que da espacio a otros jugadores del Inter. Los compañeros de Busquets en el centro del campo aprovechan activamente esto y buscan constantemente zonas libres frente a los defensores o incluso dentro del área penal. El resultado es predecible: tarde o temprano, la defensa del oponente comete un error.

Con la llegada de Messi, el Inter adquirió cerebro. El equipo corría bien sin Leo, ¡pero ahora ese movimiento tiene sentido! El Inter entró en un cuento de hadas, y las palabras de Beckham lo confirman: “Vengo todas las mañanas a las 7.30 am solo para verlo, para saber que es real”.

